Тюнеры из DMC «прокачали» суперкар Lamborghini Aventador LP988 Edizione GT

Отмечается, что стоимость одного суперкара Las Americas составит 88 880 долларов, в российской валюте это примерно 5 066 000 рублей. Модернизированный автомобиль отличается расширенными боковыми юбками, карбоновыми спойлерами сзади, а также более масивным аэродинамическим обвесом, который состоит из переднего угловатого сплиттера.Также автомобиль Lamborghini Aventador LP988 Edizione GT Las Americas немецкие тюнеры поставили на уникальные колёсные диски, созданные в итальянском ателье Forgiato. Однако самым главным новшеством считается полная переработка силового агрегата, в результате чего спортивный автомобиль стал выдавать 988 лошадиных сил.