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Тюнеры из DMC «прокачали» суперкар Lamborghini Aventador LP988 Edizione GT

Тюнеры из немецкого авто-ателье DMC доработали итальянский автомобиль Lamborghini Aventador LP988 Edizione GT. После модернизации суперкару дали название Las Americas, автомобиль будет выпущен всего в трёх экземплярах.

Тюнеры из DMC «прокачали» суперкар Lamborghini Aventador LP988 Edizione GT


Отмечается, что стоимость одного суперкара Las Americas составит 88 880 долларов, в российской валюте это примерно 5 066 000 рублей. Модернизированный автомобиль отличается расширенными боковыми юбками, карбоновыми спойлерами сзади, а также более масивным аэродинамическим обвесом, который состоит из переднего угловатого сплиттера.

Также автомобиль Lamborghini Aventador LP988 Edizione GT Las Americas немецкие тюнеры поставили на уникальные колёсные диски, созданные в итальянском ателье Forgiato. Однако самым главным новшеством считается полная переработка силового агрегата, в результате чего спортивный автомобиль стал выдавать 988 лошадиных сил.
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Добавил: Алина Вчера, 18:18
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