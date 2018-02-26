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Беременная Ева Лангория «подсела» на картофель фри

Сорокадвухлетняя знаменитая американская актриса Ева Лонгория переживает свою первую беременность. Артистка не собирается себя ограничивать диетами и отказываться от любимой картошки фри. Знаменитость поведала об этом в своём микроблоге, в котором обнародовала публикацию, на которой она запечатлена у бассейна.

Беременная Ева Лангория «подсела» на картофель фри

По европейским меркам, забеременеть в сорок два года это не повод для того, чтобы волноваться, а предел нормы. Но пристрастие к фастфуду врачи не одобряют. Однако Ева Лонгория сопроводила свою публикацию оправдательным сопроводительным текстом. Звезда написала, что её пристрастие к картошке фри, объясняется желанием будущего малыша потреблять микроэлементы, которые находятся именно там. Лангория подкрепила свой пост фото, на котором она запечатлена у бассейна.

Ева ведёт здоровый образ жизни, потому что её профессия предполагает держаться в постоянном тонусе, а соответственно и ограничивать себя в любимых продуктах.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 11:04
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