Беременная Ева Лангория «подсела» на картофель фри
Сорокадвухлетняя знаменитая американская актриса Ева Лонгория переживает свою первую беременность. Артистка не собирается себя ограничивать диетами и отказываться от любимой картошки фри. Знаменитость поведала об этом в своём микроблоге, в котором обнародовала публикацию, на которой она запечатлена у бассейна.
По европейским меркам, забеременеть в сорок два года это не повод для того, чтобы волноваться, а предел нормы. Но пристрастие к фастфуду врачи не одобряют. Однако Ева Лонгория сопроводила свою публикацию оправдательным сопроводительным текстом. Звезда написала, что её пристрастие к картошке фри, объясняется желанием будущего малыша потреблять микроэлементы, которые находятся именно там. Лангория подкрепила свой пост фото, на котором она запечатлена у бассейна.
Ева ведёт здоровый образ жизни, потому что её профессия предполагает держаться в постоянном тонусе, а соответственно и ограничивать себя в любимых продуктах.
По европейским меркам, забеременеть в сорок два года это не повод для того, чтобы волноваться, а предел нормы. Но пристрастие к фастфуду врачи не одобряют. Однако Ева Лонгория сопроводила свою публикацию оправдательным сопроводительным текстом. Звезда написала, что её пристрастие к картошке фри, объясняется желанием будущего малыша потреблять микроэлементы, которые находятся именно там. Лангория подкрепила свой пост фото, на котором она запечатлена у бассейна.
Ева ведёт здоровый образ жизни, потому что её профессия предполагает держаться в постоянном тонусе, а соответственно и ограничивать себя в любимых продуктах.