Новости «Дом-2»: Ольга Бузова намерена судиться с Андреем Скороходом, Илья Григоренко скрывается от беременной Алёны Ашмариной

1. Известная ведущая «Дома-2» и популярная певица Ольга Бузова скорее всего встретится в суде с резидентом Comedy Club Андреем Скороходом.Напомним, что 23 февраля мужчина поставил отметку «Нравится» под одним из негативных комментариев в адрес теледивы, а когда фанаты начали ее защищать, осуждая его поведение, он начал оскорблять их. Но этим он не ограничился и в своем микроблоге разместил коллаж, в котором сравнил девушку с монстром.На данный момент конфликт между коллегами по телеканалу ТНТ попытался уладить Тимур Батрутдинов, попросив Андрея удалить публикацию, обидевшую Олю, но тот отказался, поскольку не считает ее оскорбительной. Что касается комментария, который он «лайкнул», то он утверждает, что сделал это случайно и за это принес свои извинения.Чем закончится этот конфликт, пока неизвестно, но некоторые пользователи Сети предполагают, что это очередной пиар ход, который сыграл на руку не только Скороходу, но и самой Бузовой.2. Несколько дней назад экс-участница «Дома-2» Алена Ашмарина сообщила своим подписчикам, что совсем скоро у них с Ильей Григоренко появится сын.Стоит отметить, что новость о будущем ребенке не стало веским поводом для того, чтобы молодой человек женился на беременной девушке. Более того, по словам Алены, на данный момент они живут раздельно.На вопросы фанатов о том, не боится ли она остаться с сыном одна, Ашмарина не отвечает, делая вид, что абсолютно не тревожится по этому поводу. Вместо этого она уже придумала имя для малыша – Владимир, в честь своего деда.По мнению некоторых поклонников, бывшая звезда реалити-шоу не должна называть мальчика самостоятельно и обязана поинтересоваться согласием у его будущего отца, однако большинство считает, что раз он сбежал, то и спрос с него должен быть маленький.