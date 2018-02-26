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Прохор Шаляпин решил погреться на солнце и отдохнуть от поиска невест на Мартинике

В последнее время певец прославился благодаря своим любовным похождениям, потому что поклонники уже давно не видели его выступлений на сцене. Прохор Шаляпин решил погреться на солнце и отдохнуть от поиска невест на Мартинике.

После свадьбы и развода с Ларисой Копенкиной, у исполнителя было роман с Анной Калашниковой, родившей ребенка от другого кавалера. Затем новая избранница Татьяна Гудзева оказалась не той особой, за которую себя выдавала, так что нервы Прохора Шаляпина просто не выдержали таких стрессов. Сейчас он часто публикует в Instagram снимки, сделанные на отдыхе, а подписчики поддерживают кумира позитивными сообщениями.

Прохор Шаляпин решил погреться на солнце и отдохнуть от поиска невест на Мартинике


Многие люди считают звезду искренней и доверчивой личностью, а также не сомневаются, что он найдет свою единственную возлюбленную. Фанаты отметили, что знаменитость может взять ситуацию в руки и изменить ее согласно своим желаниям, а пока ему стоит набраться сил и прекрасно провести время в очаровательном французском уголке.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:10
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