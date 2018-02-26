FIAT Chrysler к 2022 году откажется от дизельных двигателей

Поэтапный отказ от «дизеля» прописали в четырехлетнем плане автомобильного бренда. Его обнародуют первого июня. Решение связано со снижением спроса на транспортные средства вследствие «дизельного скандала», увеличения издержек на внедрение технологий, обеспечивающих экологическую безопасность применения дизельного топлива. Концерн не прокомментировал данную информацию. Агентство по охране в США окружающей среды, в 2017 году на дизельных авто Fiat Chrysler обнаружило программу, которую не заявили в документах. Она существенно занижает показатели выбрасываемых в атмосферу вредных выхлопов. Эти программы установили на 104 000 авто, реализованных в США.В число данных версий вошли Jeep Grand Cherokee 2014/2015/2016 модельных годов, пикапы версии Dodge Ram 1500 с дизельными 3-литровыми моторами.