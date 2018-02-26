АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны Тибета: Оперная звезда Александра Давид - Неэль оставила карьеру ради науки и открыла людям секреты запретной Лхасы
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018

FIAT Chrysler к 2022 году откажется от дизельных двигателей

Компания Fiat Chrysler планирует остановить к 2022 году производство пассажирских дизельных транспортных средств.

FIAT Chrysler к 2022 году откажется от дизельных двигателей

Поэтапный отказ от «дизеля» прописали в четырехлетнем плане автомобильного бренда. Его обнародуют первого июня. Решение связано со снижением спроса на транспортные средства вследствие «дизельного скандала», увеличения издержек на внедрение технологий, обеспечивающих экологическую безопасность применения дизельного топлива. Концерн не прокомментировал данную информацию. Агентство по охране в США окружающей среды, в 2017 году на дизельных авто Fiat Chrysler обнаружило программу, которую не заявили в документах. Она существенно занижает показатели выбрасываемых в атмосферу вредных выхлопов. Эти программы установили на 104 000 авто, реализованных в США.

В число данных версий вошли Jeep Grand Cherokee 2014/2015/2016 модельных годов, пикапы версии Dodge Ram 1500 с дизельными 3-литровыми моторами.
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Рязанской области старшеклассница избила
Ученые: Пессимисты благодаря оборонительной
Эксперты протестировали новый Volkswagen Passat
Ученые: Нашу планету ожидает гуманитарный кризис
Волгоградские школьники перед уроками пили
Volvo откажется от разработки новых моторов
В Риме миллионы перепуганных птиц закрыли небо
Александр Семчев откровенно признался, что не
Власти Индии будут оплачивать своим бедным
В США остановлен эксперимент по имитации полета
Машина времени Сэмюеля Уорнера спрятана на
Ученые разработали технологию, позволяющую
Эдгар Кейси говорил о втором пришествии Христа в
Lenovo анонсировала алюминиевые
Пекло Восточной Гуты: ВКС РФ ответили американцам
Бритни Спирс на вручение премии Beauty Awards
В Сети появился новый опасный вирус-вымогатель с
Канадцы из города Уинсора восемь лет страдают от
Ученые разработали новые наночастицы для
Филипп Киркоров пришел в полный восторг от шоу
Эксперты назвали ТОП-10 автомобильных марок,
NASA опубликовало снимки спутников Марса Фобоса и
Жительница из штата Невада запечатлела на камеру
Ирина Аллегрова во время концерта шутливо
FIAT Chrysler к 2022 году откажется от дизельных
Пользователи Сети сравнили новый образ Дженнифер
Астрофизики обнаружили бериллий в сверхновой
Парики для лобков стали новым веянием
Анонсирован ТОП-5 самых крутых и ярких «Геликов»
Ученые: Анализ гидротермальных источников покажет
Просмотреть все новости