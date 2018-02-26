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Вдова Дмитрия Марьянова опровергла обвинения в свой адрес

Впервые Ксения Бик опровергла обвинения в смерти её супруга - актёра Дмитрия Марьянова. Вдова, с тех пор, как ушёл из жизни её известный муж, в первый раз вышла в свет.

Вдова Дмитрия Марьянова опровергла обвинения в свой адрес

Фигуристка Ирина Лобачёва, ранее состоявшая в отношениях с актёром, заявляет, что Ксения могла пойти на убийство, чтобы заполучить состояние артиста — это банковские счета, загородный дом, две московские квартиры, машина и мотоцикл. Специалисты оценивают состояние Марьянова в 90 миллионов рублей.

В интервью, вдова популярного актёра рассказала, что очень переживает касательно потери супруга. С момента его кончины, Бик ни разу не посещала светские мероприятия. Но для друзей, четы Виторгановых, которые поддержали её после трагедии, она сделала исключение. Ксения надеться, что у неё получится без скандала разделить имущество Марьянова. Известно, что Бик не единственная претендентка. Однако если будут нарушены её права, она будет вынуждена бороться за наследство.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 09:49
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