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Поклонники раскритиковали Диму Билана за облегающие брюки

Певец после гастролей в Ижевске опубликовал в Instagram новое фото, позируя перед камерами сидя на лестнице с задумчивым взглядом. Поклонники раскритиковали Диму Билана за облегающие брюки, которые уже надоели многим людям.

Самые преданные фанаты назвали одежду исполнителя крутой, но остальные подписчики считают фото неудачным, потому что им не понравилась большая голова Димы Билана на фоне худощавого туловища. Некоторые лица попросили его избавиться от бородки, а также задуматься над сменой гардероба.

Поклонники раскритиковали Диму Билана за облегающие брюки


Артист считает такой фасон брюк частью своего имиджа, и только раз отказался от привычного образа, представ перед поклонниками в джинсах, дополненных курткой и светлым париком. Шуточный сюжет был посвящен парням прошлого века, а также вместе с ним рядом стояли Иван Ургант и Сергей Лазарев.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:40
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