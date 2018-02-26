Поклонники раскритиковали Диму Билана за облегающие брюки

Самые преданные фанаты назвали одежду исполнителя крутой, но остальные подписчики считают фото неудачным, потому что им не понравилась большая голова Димы Билана на фоне худощавого туловища. Некоторые лица попросили его избавиться от бородки, а также задуматься над сменой гардероба.Артист считает такой фасон брюк частью своего имиджа, и только раз отказался от привычного образа, представ перед поклонниками в джинсах, дополненных курткой и светлым париком. Шуточный сюжет был посвящен парням прошлого века, а также вместе с ним рядом стояли Иван Ургант и Сергей Лазарев.