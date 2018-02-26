Риэлторы: Рынок недвижимости в России находится в периоде неопределенности

По словам строителей, ввод жилья в благополучных регионах опустился на 2%, а в наиболее депрессивных рухнул от 25% до 40%. Специалисты называют несколько причин: обнищание населения (Владимир Путин назвал цифру неимущих людей в стране - она составила 20 млн человек); застройщики существенно сократили закладку новых объектов и занимаются только достройкой; россияне перестали покупать жилье на стадии котлована, когда не решено еще много проблем с разрешительной системой.Рекордсменом по обвалу регионального рынка стала Омская область, где снижение продаж достигло — 41%. Более 30% потеряли: Вологодская, Новгородская, Еврейская автономная области, Республика Карелия. И "света в конце туннеля" специалисты рынка не видят, считая, что стагнацию 2015-2017 года сменило стремительное снижение.