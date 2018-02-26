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Жители острова Бали озадачены появлением заброшенного аэробуса Boeing 737

Жители острова Бали озадачены появлением заброшенного аэробуса Boeing 737, расположившегося возле оживленной трассы. Сначала журналисты предположили, что его доставили сюда для развлечения туристов, но потом заметили людей, охраняющих территорию.

Воздушный транспорт зарастает растительностью и не имеет номеров вместе с опознавательными знаками. Он уже стоит здесь на протяжении трех месяцев, но никто не видел, как это чудо совершило посадку. Многие исследователи пытались проникнуть в это место, однако их попытки не увенчались успехом, так что они могут делать фото только с пляжа Пандава.

Жители острова Бали озадачены появлением заброшенного аэробуса Boeing 737


Некоторые эксперты считают его замаскированные кораблем пришельцев, который находится под их наблюдением. Власти страны не реагируют на такие инциденты, потому что многие списанные самолеты стали ресторанами, домами и другими заведениями.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:00
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