Жители острова Бали озадачены появлением заброшенного аэробуса Boeing 737

Воздушный транспорт зарастает растительностью и не имеет номеров вместе с опознавательными знаками. Он уже стоит здесь на протяжении трех месяцев, но никто не видел, как это чудо совершило посадку. Многие исследователи пытались проникнуть в это место, однако их попытки не увенчались успехом, так что они могут делать фото только с пляжа Пандава.Некоторые эксперты считают его замаскированные кораблем пришельцев, который находится под их наблюдением. Власти страны не реагируют на такие инциденты, потому что многие списанные самолеты стали ресторанами, домами и другими заведениями.