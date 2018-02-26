На рынок выходит четырехместный ситикар Chery eQ1

Субкомпактная версия хэтчбека оборудована электродвигателем на 41 л.с., а также комплектом современных литий-ионных аккумуляторов. Версия Chery eQ1 без подзарядки может проехать до 180 километров. Максимальная скорость авто достигает 100 км/ч. Шесть часов требуется для полной зарядки АКБ авто. В экспресс-режиме за 30 минут можно "накачать" до восьмидесяти процентов емкости. Трехдверный электромобиль имеет следующие габариты: 3 200 мм в длину, 1 670 мм в ширину, 1 550 мм в высоту. Колесная база составляет 2 150 мм. При этом дорожный просвет достигает 125 мм.Chery EQ1 в салоне имеет сенсорный огромный экран мультимедийного комплекса, электронную "приборку". Chery eQ1 в базовой комплектации расценивается в 57 800 юаней, что составляет 515 000 российских рублей.