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Daimler инвестирует $2 миллиарда в строительство завода в Китае

Автоконцерн Daimler вместе с известным китайским партнером BAIC вкладывают инвестиции на сумму 11,9 млрд. юаней в строительство автозавода на территории Китайской Народной Республики. Данная сумма составляет примерно 1,9 млрд. долларов.

Daimler инвестирует $2 миллиарда в строительство завода в Китае

Как стало известно, на предприятии станут собирать версии Mercedes-Benz, включая также модели с электрическими силовыми установками. Следует отметить, что раньше про планы, касающиеся строительства заводов заявили также прочие автопроизводители. В ноябре прошедшего года выяснилось, что Volkswagen собирается на новый автозавод потрать 9,5 миллиарда российских рублей. Nissan в начале февраля заявил касательно планов вложить в проект, касающийся строительства автозавода в Китае около 9,5 миллиарда долларов.

Между тем в ноябре появились данные, что Daimler планирует для производства электрокаров в рамках китайского предприятия выделить 755 миллионов американских долларов.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 15:20
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