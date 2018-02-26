Daimler инвестирует $2 миллиарда в строительство завода в Китае

Как стало известно, на предприятии станут собирать версии Mercedes-Benz, включая также модели с электрическими силовыми установками. Следует отметить, что раньше про планы, касающиеся строительства заводов заявили также прочие автопроизводители. В ноябре прошедшего года выяснилось, что Volkswagen собирается на новый автозавод потрать 9,5 миллиарда российских рублей. Nissan в начале февраля заявил касательно планов вложить в проект, касающийся строительства автозавода в Китае около 9,5 миллиарда долларов.Между тем в ноябре появились данные, что Daimler планирует для производства электрокаров в рамках китайского предприятия выделить 755 миллионов американских долларов.