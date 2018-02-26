Компания Corbellati представит самый мощный в мире гиперкар Missile

Под капотом гиперкара Corbellati Missile установлен силовой агрегат V8 объёмом 9,0 литров мощностью 1 800 лошадиных сил. Такого мощного автомобиля, допущенного к дорогам общего пользования, ранее не демонстрировала ни один автопроизводитель. Максимальная скорость суперкара составляет 500 км/час.Кузовные панели и шасси нового гиперкара сделаны из карбона, за счёт чего автомобиль стал более лёгким и значительно быстрее своих конкурентов. Также стало известно, что автомобиль будет комплектоваться задним приводом, 6-скоростной коробкой передач и карбоновыми тормозами.Стоит отметить, что до сих пор самым быстрым гиперкаром считался Koenigsegg Agera RS, который в прошлом году продемонстрировал свою максимальную скорость в 447 км/час. Наряду с новым гиперкаром Corbellati Missile на звание самого быстрого автомобиля в этом году также будет претендовать Hennessey Venom F5, который способен разгоняться до 482 км/час.