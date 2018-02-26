Ученые: Мороз позволит полным людям избавиться от лишнего веса

Низкие температуры помогают снять стрессы и переутомление, а также восстанавливают баланс психики. Для получения требуемого эффекта нужно регулярно купаться в проруби или принимать холодный душ. В таком случае процедуры помогут в борьбе с лишними килограммами.Человек не достигнет результата, если будет выполнять их редко. Также нельзя находиться в такой среде длительное время, так как сосуды могут не справиться с нагрузкой, после чего могут возникнуть судороги в конечностях.