Ученые: Мороз позволит полным людям избавиться от лишнего веса
Финский ученый Пиркко Хуттунен заметил, что мороз позволит полным людям избавиться от лишнего веса. Такие процедуры не наносят вреда организму, однако важно соблюдать норму и не увлекаться чрезмерным охлаждением тела.
Низкие температуры помогают снять стрессы и переутомление, а также восстанавливают баланс психики. Для получения требуемого эффекта нужно регулярно купаться в проруби или принимать холодный душ. В таком случае процедуры помогут в борьбе с лишними килограммами.
Человек не достигнет результата, если будет выполнять их редко. Также нельзя находиться в такой среде длительное время, так как сосуды могут не справиться с нагрузкой, после чего могут возникнуть судороги в конечностях.
Низкие температуры помогают снять стрессы и переутомление, а также восстанавливают баланс психики. Для получения требуемого эффекта нужно регулярно купаться в проруби или принимать холодный душ. В таком случае процедуры помогут в борьбе с лишними килограммами.
Человек не достигнет результата, если будет выполнять их редко. Также нельзя находиться в такой среде длительное время, так как сосуды могут не справиться с нагрузкой, после чего могут возникнуть судороги в конечностях.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:50