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Тюнеры TechArt разработали пакет GrandGT для Porsche Panamera Sport Turismo

Немецкие тюнеры из ателье TechArt создали пакет доработок GrandGT для нового автомобиля Porsche Panamera Sport Turismo. Модернизированная версия автомобиля будет представлена на предстоящем автосалоне в Женеве.

Тюнеры TechArt разработали пакет GrandGT для Porsche Panamera Sport Turismo


Благодаря пакету GrandGT клиенты смогут выбрать для автомобиля понравившийся цвет. Например Porsche Panamera Sport будет доступен в гоночном зелёном цвете. Также в тюнингованный пакет входит заниженная подвеска, расширители колёсных арок, спойлер и большое количество вентиляционных отверстий. Также в пакет дополнений входят диски Formula IV диаметром 22 дюйма и наконечники выпускной системы, выполненные из углеволокна.

Салон автомобиля Porsche Panamera Sport выполнен из кожи высокого качества с контрастной цветной прострочкой, а потолок обшит алькантарой. Кроме того в тюнинованном авто установлено рулевое колесо от TechArt.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 13:40
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