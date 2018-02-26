Тюнеры TechArt разработали пакет GrandGT для Porsche Panamera Sport Turismo

Благодаря пакету GrandGT клиенты смогут выбрать для автомобиля понравившийся цвет. Например Porsche Panamera Sport будет доступен в гоночном зелёном цвете. Также в тюнингованный пакет входит заниженная подвеска, расширители колёсных арок, спойлер и большое количество вентиляционных отверстий. Также в пакет дополнений входят диски Formula IV диаметром 22 дюйма и наконечники выпускной системы, выполненные из углеволокна.Салон автомобиля Porsche Panamera Sport выполнен из кожи высокого качества с контрастной цветной прострочкой, а потолок обшит алькантарой. Кроме того в тюнинованном авто установлено рулевое колесо от TechArt.