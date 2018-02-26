Представлены рендеры нового кроссовера BMW X5

На опубликованных рендерах внешность кроссовера BMW X5 сохранила узнаваемый вид, при этом изменения коснулись некоторых деталей. В частности, автомобиль получил внушительные задние осветители и обновлённый салон.Новый кроссовер BMW X5 немецкие производители построят на производственной платформе CLAR, с которой уже сошли модели BMW 5 Series и BMW 7 Series. Предполагается, что в качестве силовой установки нового кроссовера выступит агрегат объёмом 4,4 литра, выдающий 600 лошадиных сил.По предположению экспертов, официальная презентация новинки состоится в текущем году однако когда именно пока не сообщается.