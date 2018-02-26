Представлены рендеры нового кроссовера BMW X5
Накануне в сети появились рендеры нового кроссовера BMW X5. Авторами рендеров являются независимые дизайнеры, которые создавали своё видение нового автомобиля основываясь на шпионских снимках.
На опубликованных рендерах внешность кроссовера BMW X5 сохранила узнаваемый вид, при этом изменения коснулись некоторых деталей. В частности, автомобиль получил внушительные задние осветители и обновлённый салон.
Новый кроссовер BMW X5 немецкие производители построят на производственной платформе CLAR, с которой уже сошли модели BMW 5 Series и BMW 7 Series. Предполагается, что в качестве силовой установки нового кроссовера выступит агрегат объёмом 4,4 литра, выдающий 600 лошадиных сил.
По предположению экспертов, официальная презентация новинки состоится в текущем году однако когда именно пока не сообщается.
На опубликованных рендерах внешность кроссовера BMW X5 сохранила узнаваемый вид, при этом изменения коснулись некоторых деталей. В частности, автомобиль получил внушительные задние осветители и обновлённый салон.
Новый кроссовер BMW X5 немецкие производители построят на производственной платформе CLAR, с которой уже сошли модели BMW 5 Series и BMW 7 Series. Предполагается, что в качестве силовой установки нового кроссовера выступит агрегат объёмом 4,4 литра, выдающий 600 лошадиных сил.
По предположению экспертов, официальная презентация новинки состоится в текущем году однако когда именно пока не сообщается.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 13:00