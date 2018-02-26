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Новейший седан Kia Forte получил бюджетную версию

Корейская компания KIA готовит к выходу на рынок бюджетную модификацию популярного седана KIA Forte. В китайских дилерских центрах новый автомобиль появится в марте текущего года.

Новейший седан Kia Forte получил бюджетную версию


Седан KIA Forte нового поколения был представлен на автосалоне в Детройте в этом году. Однако бюджетная модификация для китайского будет несколько отличаться от американской версии. Новый автомобиль построен на одном шасси с KIA Rio.

Новое поколение автомобиля KIA Forte на китайском рынке появилось в продаже в 2017 году, теперь в модельной линейке появится ещё одна комплектация начального уровня. Стоимость новой модификации составит от 90 800 юаней.

Более доступная модификация KIA Forte под капотом будет иметь бензиновый агрегат объёмом 1,6 литра производительностью 123 лошадиные силы. В оснащение автомобиля входит кондиционер, аудиосистема, подушки безопасности для передних пассажиров, тканевая обивка салона и 15-дюймовые колёсные диски.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 12:40
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