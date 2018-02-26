Опубликованы первые рендеры будущего кросс-купе Volvo XC50

На европейских порталах сообщается, что купеобразный кроссовер Volvo XC50 будет разработан на базе модульной платформы СМА, разработанной совместно со специалистами компании Geely. В модельном ряду производителя новинка расположится между Volvo XC40 и Volvo XC60.Изначально новый кроссовер Volvo XC50 будет предложен с турбодизельным мотором D4 производительностью 190 лошадиных сил, а также с бензиновым двигателем Т5 мощностью 247 «лошадей». Позднее автомобиль будет предложен с плагин-гибридной установкой.Новый автомобиль будет оснащён пакетом полуавтономных опций Pilot Assist и получит люксовую отделку салона. Предполагается, что на рынок новый кроссовер Volvo XC50 выведут в 2020 году, где он составит конкуренцию BMW X2.