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HMD Global объявила о выходе второго поколения Nokia 6

Представители компании HMD Global на выставке MWC 2018 сообщили о скором выходе второго поколения смартфона Nokia 6. Устройство должно выйти в продажу в апреле по цене 279 евро.

HMD Global объявила о выходе второго поколения Nokia 6


Интересно, что до этого смартфон Nokia 6 новой генерации уже был доступен для китайского пользователя, а теперь производитель решил анонсировать девайс и для международного рынка. Известно, что телефон работает на базе чипа Qualcomm Snapdragon 630. В продаже будет идти две модификации – 3/32 и 4/64 Гб. Что касается дисплея, то здесь представлена 5,5-дюймовая матрица с качество картинки Full HD. Она покрыта защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3.

Сзади имеется основная камера с разрешением 16 Мп, а спереди расположен фронтальный модуль с качеством 8 Мп. Камеры способны работать в режиме Dual-Sight-съемки. В комплекте идут модули 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 5, NFC, FM -радио GPS и порт USB Type-C. В качестве программной основы установлена операционная система Android 8.0 Oreo. Все это будет работать в автономном режиме благодаря аккумулятору с емкостью 3 тысячи мАч.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:10
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