HMD Global объявила о выходе второго поколения Nokia 6

Интересно, что до этого смартфон Nokia 6 новой генерации уже был доступен для китайского пользователя, а теперь производитель решил анонсировать девайс и для международного рынка. Известно, что телефон работает на базе чипа Qualcomm Snapdragon 630. В продаже будет идти две модификации – 3/32 и 4/64 Гб. Что касается дисплея, то здесь представлена 5,5-дюймовая матрица с качество картинки Full HD. Она покрыта защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3.Сзади имеется основная камера с разрешением 16 Мп, а спереди расположен фронтальный модуль с качеством 8 Мп. Камеры способны работать в режиме Dual-Sight-съемки. В комплекте идут модули 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 5, NFC, FM -радио GPS и порт USB Type-C. В качестве программной основы установлена операционная система Android 8.0 Oreo. Все это будет работать в автономном режиме благодаря аккумулятору с емкостью 3 тысячи мАч.