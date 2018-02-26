HMD Global анонсировала смартфон Nokia 7 Plus

Под алюминиево-керамическим корпусом Nokia 7 Plus спрятан процессор Qualcomm Snapdragon 660. Дисплей устройства защищается стеклом Corning Gorilla. IPS матрица обладает диагональю 6 дюймов и разрешением 2160 х 1080 пикселей. Объем памяти зависит от выбранной модификации. Будет доступны версии 4/64 и 6/64 Гб. Второй параметр можно увеличить картой памяти на 256 Гб.Стоит выделить качественные камеры от Carl Zeiss. Основной модуль имеет 2 сенсора на 12 и 13 Мп, которые предлагают опцию 2-кратного оптического зума. Фронтальный сенсор Carl Zeiss располагает разрешением 16 Мп. Также в смартфоне присутствуют модули LTE, Wi-Fi (a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, NFC, GPC+ГЛОНАСС и порт USB Type-C. Аккумулятор может вместить в себя 3800 мАч энергии.Nokia 7 Plus с операционной системой Android 8.0 Oreo предложат в апреле за 399 евро.