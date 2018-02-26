На MWC 2018 показали ZTE Blade V9

Так в качестве дисплея представлена 5,7-дюймовая матрица IPS, которая предложит пользователю разрешение стандарта Full HD+. Внутри работает 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 450. Касательно памяти стоит сказать, что этот параметр будет отличаться в зависимости от выбранной модификации. Пользователям предложат версии 3/32 Гб и 4/64 Гб. Также имеется двойная основная камера с датчиками 16 и 5 Мп и фронтальный модуль на 13 Мп.Емкость аккумулятора составляет 3200 мАч. В качестве дополнительного оснащения предлагаются модемы Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2 LE, A-GPS, а также опции FM-радио и NFC. В 140-граммовом смартфоне со стеклянным корпусом имеется модуль сотовой связи 4G с поддержкой голосовых звонков VoLTE. Не обошлось и без сканера отпечатков пальцев.Цена модели ZTE Blade V9 3/32 Гб 269 евро, а модели 4/64 Гб -299 евро.