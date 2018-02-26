Huawei сделала анонс мобильного чипа с поддержкой 5G
Стало известно, что китайская компания Huawei провела анонс своего нового мобильного чипа, который поддерживает работу с сотовыми сетями 5G. Таким образом, так называемый чипсет Balong 5G01 продвинул производителя в вопросе 5G-сетей на шаг вперед от конкурентов.
Согласно представленной информации понятно, что разработка соответствует всем стандартам, которые представители группы 3GPP приписывали чипу еще в декабре прошлого года. Отмечается, что Balong 5G01 оснащен всем необходимым для создания скорости передачи данных в 2,3 Гбит/сек. Сама же 5G-сеть должна предоставить скорость передачи в 20 Гбит/сек. Несмотря на анонс, никакой информации о цене устройства еще нет.
Гендиректор Huawei Ричард Юй утверждает, что данная разработка свидетельствует о том, что производитель в активном темпе продвигается по пути к технологии 5G. Подробнее обо всех своих предложениях и наработках в этой области представители китайской компании расскажут в рамках выставки MWC 2018.
Согласно представленной информации понятно, что разработка соответствует всем стандартам, которые представители группы 3GPP приписывали чипу еще в декабре прошлого года. Отмечается, что Balong 5G01 оснащен всем необходимым для создания скорости передачи данных в 2,3 Гбит/сек. Сама же 5G-сеть должна предоставить скорость передачи в 20 Гбит/сек. Несмотря на анонс, никакой информации о цене устройства еще нет.
Гендиректор Huawei Ричард Юй утверждает, что данная разработка свидетельствует о том, что производитель в активном темпе продвигается по пути к технологии 5G. Подробнее обо всех своих предложениях и наработках в этой области представители китайской компании расскажут в рамках выставки MWC 2018.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 11:10