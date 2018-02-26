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Huawei презентовала ноутбук MateBook X Pro

Китайский производитель потребительской электроники Huawei в преддверии выставки MWC 2018 анонсировал свой ноутбук MateBook X Pro, который относится к премиальному классу.

Huawei презентовала ноутбук MateBook X Pro


Новинка получила 13,9-дюймовый дисплей, который поддерживает режим изображения 3K, то есть разрешение такой матрицы составляет 3000 x 2000 пикселей. В аппаратной основе будут работать процессоры Intel Core i5 и i7 восьмого поколения в зависимости от модификации. Также представлена дискретная графика NVIDIA GeForce MX150.

Что касается памяти, то здесь тоже все будет зависеть от выбранной комплектации. Так в продажу поступят устройства с объемом оперативной памяти 8 и 16 Гб. В качестве накопителя данных будет работать диск SSD с емкостью от 256 до 512 Гб. Стоит выделить интерфейсы USB Type-C и USB Type-A. Под металлическим корпусом ноутбука MateBook X Pro встроен аккумулятор, который сможет работать в автономном режиме до 12 часов.

Версия с Core i5, 8 Гб ОЗУ и 256 Гб SSD обойдется в 1499 евро, модель с Core i7, 8 Гб ОЗУ и 512 Гб SSD – в 512 евро, а модификация с Core i7, 16 Гб ОЗУ и 512 SSD – в 1899 евро.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:50
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