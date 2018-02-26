Иерусалим: Храм Гроба Господня закрыт на неопределенный срок

В полдень воскресенья, 25 февраля одно из главных мест паломничества верующих со всего мира – Храм Гроба Господня перестал принимать посетителей. Священнослужители закрыли храм и сообщили, что время, когда вновь откроются для прихожан врата святыни, «пока не определено». Причиной столь радикальных действий церковников называют неприятие иерархами отдельных законопроектов и налогов, которые планирует ввести муниципалитет Иерусалима.Служители храма опубликовали открытое письмо, в котором жестко отреагировали на отдельные шаги местного муниципалитета. Так церковные иерархи подвергли критике законопроект (уже прошедший обсуждение в министерском комитете), который позволит государству конфисковать земли, принадлежащие церкви. Также священнослужители называют «попранием своих прав» введение налогов на некоторые виды церковной недвижимости. В письме иерархов сообщается, что возможной целью всех вышеперечисленных действий власти является ослабление «христианского присутствия в Иерусалиме».