В Сети обрушились с критикой на Любовь Успенскую

На днях знаменитая «королева шансона» отпраздновала 64-й день рождения. Однако праздник был омрачен интернет-скандалом. Причиной для него послужил ролик, опубликованный певицей в Instagram.Видеозапись посвящена частному выступлению Успенской на чьей-то вечеринке. Шквал негативной реакции публики вызвал танец Любы на денежных купюрах, разбросанных на сцене. В своих комментариях певица отметила, что так до сих пор гуляют армяне, забрасывая пол 100-долларовыми бумажками.Очень многих подписчиков Успенской такой ее поступок просто оскорбил. Вероятно, потому, что большинство сейчас имеют денежные проблемы и «танцы на деньгах» напоминают в таком случае «танцы на костях».А Любовь Успенская в ответ на комментарии общественности закрыла возможность их писать. Хотя саму видеозапись оставила.