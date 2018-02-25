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В Сети обрушились с критикой на Любовь Успенскую

Шквал критики, обрушившийся на Любовь Успенскую, последовал после ее недавней публикации в Сети.
В Сети обрушились с критикой на Любовь Успенскую


На днях знаменитая «королева шансона» отпраздновала 64-й день рождения. Однако праздник был омрачен интернет-скандалом. Причиной для него послужил ролик, опубликованный певицей в Instagram.

Видеозапись посвящена частному выступлению Успенской на чьей-то вечеринке. Шквал негативной реакции публики вызвал танец Любы на денежных купюрах, разбросанных на сцене. В своих комментариях певица отметила, что так до сих пор гуляют армяне, забрасывая пол 100-долларовыми бумажками.

Очень многих подписчиков Успенской такой ее поступок просто оскорбил. Вероятно, потому, что большинство сейчас имеют денежные проблемы и «танцы на деньгах» напоминают в таком случае «танцы на костях».

А Любовь Успенская в ответ на комментарии общественности закрыла возможность их писать. Хотя саму видеозапись оставила.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 23:45
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