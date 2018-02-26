Екатерина Сюрина вспомнила, как пела с Дмитрием Хворостовским в ночной рубашке

Сейчас артистка с семьей живет в Лос-Анджелесе. Там у них собственный дом. Екатерина с мужем и детьми ездят отдыхать в Калифорнию. Семья проводит много времени, плескаясь в океане, путешествуя по горам и паркам. Дома же оперная дива разводит собственный сад, шьет, мастерит из глины. В будущем планирует с мужем переехать в Россию или Евросоюз и детей приучает, что они – русские.Певица вспомнила свою первую встречу с Дмитрием Хворостовским – своим учителем. Тогда, в 1999 году Екатерина выступала с ним в партии Джильды. Артистка вспоминает, как ей было страшно рядом с подобной звездой, да еще и в сопровождении оркестра. Но при поддержке Хворостовского выступление неопытной студентки оказалось удачным. И смерть знаменитого певца стала для нее схожей с потерей близкого родственника.