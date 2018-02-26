Кинокритик поведал, каким станет агент 007 в новом фильме
Кинокритик Давил Шнейдеров сказал, что дуэт актера Дэниэла Крэйга и режиссера Денни Бойла сделает новую кинокартину о Джеймсе Бонде очень захватывающей.
По мнению критика, сочетание наполовину американского актёра Дэниэла Крэйга с английским режиссером Денни Бойл может дать крайне любопытный результат.
Стоит отметить, что Крэйг и Бойл ранее уже сотрудничали - они успели поработать на открытии Олимпийских игр в 2012 году в Лондоне. Выход нового кинофильма «агент 007» запланирован на конец следующего года.
По мнению критика, сочетание наполовину американского актёра Дэниэла Крэйга с английским режиссером Денни Бойл может дать крайне любопытный результат.
Стоит отметить, что Крэйг и Бойл ранее уже сотрудничали - они успели поработать на открытии Олимпийских игр в 2012 году в Лондоне. Выход нового кинофильма «агент 007» запланирован на конец следующего года.