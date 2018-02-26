Фильм о группе Queen: В Сети появилось первые снимки
В Сети наконец-то появились первые фотографии со съёмок грядущего фильма о группе Queen. В интернет эти фотоматериалы будущего байопика выложил кинорежиссёр Брайан Сингер.
Полноценную киноленту о творчестве легендарной группы Queen снимают уже несколько лет. Съёмки продвигаются с огромными трудностями: то пропадает режиссёр, то меняется жанр повествования о музыкальной группе, то почему-то решают заменить исполнителей главной роли. Но вот на днях несколько фотографий со съёмочной площадки, где идёт работа над лентой о Queen, появились в Сети. Автором этих фотоматериалов стал режиссер Брайан Сингер.
Сигер продемонстрировал, что съёмки одного из самого затянувшегося «кинодолгостроя» успешно продвигаются. Брайан выложил для подписчиков отдельные фотографии как актёров (Рами Малек – в главной роли, Бен Харди, Гвилим Ли, Джозеф Марцелло и другие), так и самой съёмочной группы. Выход на широкий экран киноленты о сверхпопулярной группе Queen планируется на 31 января 2019 года. Однако, учитывая тот факт, что обещанный выход фильма переносился уже не раз, вряд ли следует считать эту дату считать окончательной.
Полноценную киноленту о творчестве легендарной группы Queen снимают уже несколько лет. Съёмки продвигаются с огромными трудностями: то пропадает режиссёр, то меняется жанр повествования о музыкальной группе, то почему-то решают заменить исполнителей главной роли. Но вот на днях несколько фотографий со съёмочной площадки, где идёт работа над лентой о Queen, появились в Сети. Автором этих фотоматериалов стал режиссер Брайан Сингер.
Сигер продемонстрировал, что съёмки одного из самого затянувшегося «кинодолгостроя» успешно продвигаются. Брайан выложил для подписчиков отдельные фотографии как актёров (Рами Малек – в главной роли, Бен Харди, Гвилим Ли, Джозеф Марцелло и другие), так и самой съёмочной группы. Выход на широкий экран киноленты о сверхпопулярной группе Queen планируется на 31 января 2019 года. Однако, учитывая тот факт, что обещанный выход фильма переносился уже не раз, вряд ли следует считать эту дату считать окончательной.
Культура
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 09:50