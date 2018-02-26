Фильм о группе Queen: В Сети появилось первые снимки

Полноценную киноленту о творчестве легендарной группы Queen снимают уже несколько лет. Съёмки продвигаются с огромными трудностями: то пропадает режиссёр, то меняется жанр повествования о музыкальной группе, то почему-то решают заменить исполнителей главной роли. Но вот на днях несколько фотографий со съёмочной площадки, где идёт работа над лентой о Queen, появились в Сети. Автором этих фотоматериалов стал режиссер Брайан Сингер.Сигер продемонстрировал, что съёмки одного из самого затянувшегося «кинодолгостроя» успешно продвигаются. Брайан выложил для подписчиков отдельные фотографии как актёров (Рами Малек – в главной роли, Бен Харди, Гвилим Ли, Джозеф Марцелло и другие), так и самой съёмочной группы. Выход на широкий экран киноленты о сверхпопулярной группе Queen планируется на 31 января 2019 года. Однако, учитывая тот факт, что обещанный выход фильма переносился уже не раз, вряд ли следует считать эту дату считать окончательной.