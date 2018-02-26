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В Северной Осетии русло Ардон стало оранжевым

На "Зеленую линию" Министерства природы Северной Осетии сегодня от местных жителей поселка Мизур поступил сигнал, что река Ардон приобрела необычную ярко-оранжевую расцветку.

В Северной Осетии русло Ардон стало оранжевым


На место сразу выехали экологи минприроды. Вместе с властями поселка разбирались в сложившейся ситуации. Эксперты выяснили, что грунтовые воды вследствие потепления проникли в шахту, в которой когда-то осуществлялись горные выработки. Она на сегодняшний день является бесхозной. Через скальные породы начали вытекать смывы глины проржавевших труб, в которых отсутствуют какие-либо химические элементы. Утечки в настоящее время не наблюдается.



Ситуацию контролирует Мизурская администрации. Экологи считают, что такое загрязнение реки Ардон для речной фауны не представляет угрозы. Для подтверждения факта, специалистами взяты с места смыва и ниже по течению русла Ардон, пробы сточных вод. Лабораторные результаты готовы будут в ближайшее время.
Общество / Происшествия
Добавил: tantan61 Сегодня, 09:40
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