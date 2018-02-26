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Умер Том Хитон - актёр из первого фильма «Оно»

Как оказалось, Том Хитон ушёл из жизни ещё в январе, однако об этом его родные сообщили журналистам только сейчас.

Умер Том Хитон - актёр из первого фильма «Оно»

В Канаде на семьдесят восьмом году жизни скончался американский актёр Том Хитон. Артист ушёл из жизни ещё в январе, однако только сейчас его родственники сообщили об этом представителям СМИ. У Хитон осталась супруга, четверо детей, а также четверо внуков.

В 1967 году Том впервые сыграл роль в телесериале «Железный конь». Также артист снимался в таких фильмах, как «Секретные материалы», «За гранью возможного», «Омен», «Муха», «Оно», «День дурака» и «Возвращение Шерлока Холмса».
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 09:30
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