АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты ЦСМИ: Деятельность Роснефти является частью внешней политики России
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018

Александра Гозиас просит подписчиков пожертвовать деньги на лечение ее знакомой

Экс-участника реалити-шоу «Дом-2» Александра Гозиас обратилась к пользователям с просьбой о помощи ее знакомой, которая сейчас находится в тяжелом состоянии.

Сегодня Гозиас решила изменить самой себе и вместо очередного откровенного фото в купальнике она опубликовала фотографию девушки, прикрепив обращение ее мужа с просьбой о сборе средств на лечение.

Александра Гозиас просит подписчиков пожертвовать деньги на лечение ее знакомой

Сама Александра уверяет, что девушку эту знает лично, поэтому информация проверенная, это не мошенники. Необходимо собрать 9 миллионов рублей на лечение Ксении, которая перенесла инсульт во время беременности.

Супруг Ксюши рассказал всю историю со всеми подробностями, а уже Гозиас разместила этот рассказ на своей странице. Многие поклонники Александры похвалили ее за неравнодушие и инициативу.

Но нашлись и те, кто упрекнули бывшую участницу «Дома-2». Они уверены, что раз Гозиас знакомы с этой семьей, то почему тогда она сама не поможет друзьям? Ведь Саша хорошо зарабатывает, могла бы и продать свой автомобиль, так как этих денег хватило бы на лечение.
dzen / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Вчера, 20:56
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Андрей Данилко предложил властям Киева
Сирийскими военными предотвращён теракт у мечети
Норвегия выделит $13 млн. на реконструкцию
Чехия собралась заменить версии Ми-24 натовскими
В России работают над самолетом с лазерным оружием
Тюнеры из RoadShow International взялись за
В Китае 53-летний мужчина зарезал четырех человек
ВМФ Российской Федерации получит новый авианосец
Захарова рассказала об интересе США к выборам в
В китайском аэропорту произошло возгорание багажа
В Сети обрушились с критикой на Любовь Успенскую
NASA может упростить процедуру дезинфекции для
Рамзану Кадырову представали боевую машину для
В сеть просочились первые изображения нового SEAT
Фанаты взбудоражены пропажей памятника Владиславу
Создатель комиксов назвал героев DC устаревшими
Боевики готовят провокации с химическим оружием
Наследница Вячеслава Тихонова Анна рассказала
Филипп Киркоров побывал на месте своего дебюта в
Актеры из Красноярска рассказали о жестокости к
Курдские ополченцы готовы прекратить ведение огня
Ольга Орлова рассказала секреты своей молодости
Станислав Садальский раскритиковал поведение
В Microsoft Store началась распродажа смартфонов
Поклонники осудили Анастасию Волочкову за
Военные США готовятся к будущим космическим войнам
МакSим сбежала из новой квартиры
Елена Подкаминская испытывает блаженство от
В США процветает торговля расчлененными трупами с
Неправильное приготовление овсянки становится
Просмотреть все новости