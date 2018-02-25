Александра Гозиас просит подписчиков пожертвовать деньги на лечение ее знакомой
Экс-участника реалити-шоу «Дом-2» Александра Гозиас обратилась к пользователям с просьбой о помощи ее знакомой, которая сейчас находится в тяжелом состоянии.
Сегодня Гозиас решила изменить самой себе и вместо очередного откровенного фото в купальнике она опубликовала фотографию девушки, прикрепив обращение ее мужа с просьбой о сборе средств на лечение.
Сама Александра уверяет, что девушку эту знает лично, поэтому информация проверенная, это не мошенники. Необходимо собрать 9 миллионов рублей на лечение Ксении, которая перенесла инсульт во время беременности.
Супруг Ксюши рассказал всю историю со всеми подробностями, а уже Гозиас разместила этот рассказ на своей странице. Многие поклонники Александры похвалили ее за неравнодушие и инициативу.
Но нашлись и те, кто упрекнули бывшую участницу «Дома-2». Они уверены, что раз Гозиас знакомы с этой семьей, то почему тогда она сама не поможет друзьям? Ведь Саша хорошо зарабатывает, могла бы и продать свой автомобиль, так как этих денег хватило бы на лечение.
Сегодня Гозиас решила изменить самой себе и вместо очередного откровенного фото в купальнике она опубликовала фотографию девушки, прикрепив обращение ее мужа с просьбой о сборе средств на лечение.
Сама Александра уверяет, что девушку эту знает лично, поэтому информация проверенная, это не мошенники. Необходимо собрать 9 миллионов рублей на лечение Ксении, которая перенесла инсульт во время беременности.
Супруг Ксюши рассказал всю историю со всеми подробностями, а уже Гозиас разместила этот рассказ на своей странице. Многие поклонники Александры похвалили ее за неравнодушие и инициативу.
Но нашлись и те, кто упрекнули бывшую участницу «Дома-2». Они уверены, что раз Гозиас знакомы с этой семьей, то почему тогда она сама не поможет друзьям? Ведь Саша хорошо зарабатывает, могла бы и продать свой автомобиль, так как этих денег хватило бы на лечение.