Ольга Бузова поздравила хоккеистов с победой

На своей странице в социальных сетях Ольга решила поддержать тренд и тоже поздравить сборную России по хоккею с победой на Олимпиаде. Она выразила свои чувства, при этом добавив, что нас ничем не сломить.Поклонники поддержали восторг своего кумира, так как эта победа была поистине долгожданной. Многие начали вспоминать, сколько лет Россия не получала золото в этом виде спорта. Почти все комментарии были пропитаны духом патриотизма.Однако нашлись и те, кто неоднозначно воспринял последнюю фразу Ольги. Некоторые решили, что «нас ничем не сломить» относится не только к сборной по хоккею, но и к ней самой в связи с недавним скандалом с юмористом Андреем Скороходом.Пользователи решили, что тем самым Бузова намекнула, что она будет бороться за себя и свою честь до последнего и не даст себя сломить.Стоит добавить, что данная публикация уже набрала более 450 тысяч отметок «Мне нравится».