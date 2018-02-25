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Ольга Бузова поздравила хоккеистов с победой

Певица, телеведущая, дизайнер Ольга Бузова поздравила сборную хоккеистов с победой на Олимпиаде.

На своей странице в социальных сетях Ольга решила поддержать тренд и тоже поздравить сборную России по хоккею с победой на Олимпиаде. Она выразила свои чувства, при этом добавив, что нас ничем не сломить.

Ольга Бузова поздравила хоккеистов с победой

Поклонники поддержали восторг своего кумира, так как эта победа была поистине долгожданной. Многие начали вспоминать, сколько лет Россия не получала золото в этом виде спорта. Почти все комментарии были пропитаны духом патриотизма.

Однако нашлись и те, кто неоднозначно воспринял последнюю фразу Ольги. Некоторые решили, что «нас ничем не сломить» относится не только к сборной по хоккею, но и к ней самой в связи с недавним скандалом с юмористом Андреем Скороходом.

Пользователи решили, что тем самым Бузова намекнула, что она будет бороться за себя и свою честь до последнего и не даст себя сломить.
Стоит добавить, что данная публикация уже набрала более 450 тысяч отметок «Мне нравится».
dzen / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Вчера, 20:42
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