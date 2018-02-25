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Все больше девушек меняют свою внешность, чтобы быть похожей на Ольгу Бузову

Руководитель косметологической клиники Татьяна Аюпова рассказала, что многие девушки хотят «превратиться» в Ольгу Бузову.

Татьяна Аюпова сообщила журналистам, что в их клинику обращается все больше клиенток, которые мечтают стать похожей на Ольгу Бузову. Если раньше идеалом красоты выступала Анджелина Джоли, то теперь пальму первенства заполучила ведущая «Дома-2».

Все больше девушек меняют свою внешность, чтобы быть похожей на Ольгу Бузову

С помощью ряда специализированных операций большое количество женщин стали похожи на Бузову. Специалист подсчитала, сколько будет стоить такое «преображение».

На коррекцию формы носа потребуется около 350 тысяч рублей, 50 тысяч – на исправление скул. Также потребуется инъекционно-контурная пластика овала лица, которая обойдется минимум в 200 тысяч рублей. К тому же каждые 3 месяца понадобится коррекция губ, которая стоит 25 тысяч.

В результате образ Ольги Бузовой стоит порядка 2 миллионов рублей. Ну а оправдывают ли подобные перемены во внешности своих денег, решать только вам.
dzen / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Вчера, 20:30
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