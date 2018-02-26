Андрей Данилко предложил властям Киева «декоммунизировать» Верку Сердючку

Данилко поведал, что если киевские власти принялись за «декоммунизацию» звезды, то они также могут задуматься и касательно «декоммунизации» Верки Сердючки. Однако шоумен сказал, что пятиконечная звезда является неотъемлемой частью его сценического образа.Стоит напомнить, что в последнее время термин «декоммунизация» повсеместно используется властями Украины. Под данным лозунгом в стране идёт борьба с названиями, которые имеют отношение к российской и советской культуре. За счёт «декоммунизации», на Украине переименовывали железнодорожные станции, улицы, порты, футбольные клубы и даже армейские соединения.