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Андрей Данилко предложил властям Киева «декоммунизировать» Верку Сердючку

Украинский шоумен и певец Андрей Данилко — популярный под псевдонимом Верка Сердючка — дал комментарии касательно информации о том, что власти Киева намерены удалить пятиконечную звезду, которая находится на шпиле высотного дома на Крещатике, в котором он проживает.

Андрей Данилко предложил властям Киева «декоммунизировать» Верку Сердючку

Данилко поведал, что если киевские власти принялись за «декоммунизацию» звезды, то они также могут задуматься и касательно «декоммунизации» Верки Сердючки. Однако шоумен сказал, что пятиконечная звезда является неотъемлемой частью его сценического образа.

Стоит напомнить, что в последнее время термин «декоммунизация» повсеместно используется властями Украины. Под данным лозунгом в стране идёт борьба с названиями, которые имеют отношение к российской и советской культуре. За счёт «декоммунизации», на Украине переименовывали железнодорожные станции, улицы, порты, футбольные клубы и даже армейские соединения.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 06:00
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