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Сирийскими военными предотвращён теракт у мечети в пригороде Дамаска

Сирийскими военными был предотвращён теракт в Кабуне. Террористы готовили взрыв именно в районе мечети Гуфран на территории северо-восточного пригорода Дамаска.

Сирийскими военными предотвращён теракт у мечети в пригороде Дамаска

Боевики для осуществления теракта собирались использовать автомобиль, который начинили взрывчатыми веществами. В итоге военные уничтожили заминированное авто, когда оно пыталось прорваться через блокпост действующей Республиканской гвардии.

Раньше сообщалось, что члены «спящих ячеек» радикальных группировок Сирии при посредничестве западных действующих спецслужб готовят в Дамаске новые теракты. Данные акции направлены против сил правительства, призваны дестабилизировать шаткую ситуацию на территории Сирии.

В пригородах Дамаска для помощи антиправительственным группировкам вскоре может прибыть специальное подкрепление, в состав которого войдёт «Новая сирийская армия», проходящая подготовку в рамках американской военной базы в Ат-Танфе.
Политика
Добавил: tantan61 Сегодня, 05:00
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