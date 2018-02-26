Сирийскими военными предотвращён теракт у мечети в пригороде Дамаска

Боевики для осуществления теракта собирались использовать автомобиль, который начинили взрывчатыми веществами. В итоге военные уничтожили заминированное авто, когда оно пыталось прорваться через блокпост действующей Республиканской гвардии.Раньше сообщалось, что члены «спящих ячеек» радикальных группировок Сирии при посредничестве западных действующих спецслужб готовят в Дамаске новые теракты. Данные акции направлены против сил правительства, призваны дестабилизировать шаткую ситуацию на территории Сирии.В пригородах Дамаска для помощи антиправительственным группировкам вскоре может прибыть специальное подкрепление, в состав которого войдёт «Новая сирийская армия», проходящая подготовку в рамках американской военной базы в Ат-Танфе.