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Facebook и YouTube блокируют видео исполнения гимна российскими хоккеистами

Пользователи сетей выразили негодование по поводу действий со стороны Facebook и YouTube. Они блокируют видео, где российские хоккеисты исполняют гимн.

Спортсмены решили спеть его на закрытии ОИ, вызвав восхищение людей. Однако руководство сетей имеет свое мнение и запрещает показ записи, ссылаясь на нарушение авторских прав. Россияне возмущены такими поступками со стороны Запада, назвав их подлостью. Многие люди написали негативные сообщения в адрес Цукерберга и Брина, после чего упомянули о других негативных событиях, связанных с играми.

Facebook и YouTube блокируют видео исполнения гимна российскими хоккеистами


Болельщики открыто писали, что никто не запретит им радоваться победе соотечественников, у которых забрали флаг. После запрета люди стали любыми способами распространять ролик в сетях. Впервые за 26 лет спортсменам удалось завоевать золотые награды и победить противника в финальном матче.
Спорт
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 21:16
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