Facebook и YouTube блокируют видео исполнения гимна российскими хоккеистами

Спортсмены решили спеть его на закрытии ОИ, вызвав восхищение людей. Однако руководство сетей имеет свое мнение и запрещает показ записи, ссылаясь на нарушение авторских прав. Россияне возмущены такими поступками со стороны Запада, назвав их подлостью. Многие люди написали негативные сообщения в адрес Цукерберга и Брина, после чего упомянули о других негативных событиях, связанных с играми.Болельщики открыто писали, что никто не запретит им радоваться победе соотечественников, у которых забрали флаг. После запрета люди стали любыми способами распространять ролик в сетях. Впервые за 26 лет спортсменам удалось завоевать золотые награды и победить противника в финальном матче.