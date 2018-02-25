Дарья Пынзарь неприемлемо себя вела на месте гибели сотни турков

Пынзарь вместе с семьей сейчас отдыхают в Турции. Девушка опубликовала в социальных сетях историю, в которой рассказала, что сильно опозорилась перед местным населением, потому что неприемлемо себя повела во время посещения мемориала.Дарья с семьей посетила одну из крепостей Турции. Звезда веселилась, делала забавные кадры и лишь только потом узнала, что это место было раньше тюремной камерой для заключенных обреченных на смерть.А смотровая площадка в прошлом являлась местом, откуда сбрасывали людей. Пока Пынзарь веселилась, местные жители были шокированы таким поведением и плохому отношению к чужой истории.Узнав историю данного мемориала, Дарье стало стыдно. Девушка призвала своих поклонников не совершать подобных ошибок и впредь путешествовать осторожнее. Она добавила, что если бы заранее узнала эту информацию, то снимки получились бы менее радостными.