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Дарья Пынзарь неприемлемо себя вела на месте гибели сотни турков

Бывшая участница проекта «Дом-2», телеведущая Дарья Пынзарь шокировала турков неприемлемым поведением.

Пынзарь вместе с семьей сейчас отдыхают в Турции. Девушка опубликовала в социальных сетях историю, в которой рассказала, что сильно опозорилась перед местным населением, потому что неприемлемо себя повела во время посещения мемориала.

Дарья Пынзарь неприемлемо себя вела на месте гибели сотни турков

Дарья с семьей посетила одну из крепостей Турции. Звезда веселилась, делала забавные кадры и лишь только потом узнала, что это место было раньше тюремной камерой для заключенных обреченных на смерть.

А смотровая площадка в прошлом являлась местом, откуда сбрасывали людей. Пока Пынзарь веселилась, местные жители были шокированы таким поведением и плохому отношению к чужой истории.

Узнав историю данного мемориала, Дарье стало стыдно. Девушка призвала своих поклонников не совершать подобных ошибок и впредь путешествовать осторожнее. Она добавила, что если бы заранее узнала эту информацию, то снимки получились бы менее радостными.
dzen / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Вчера, 19:49
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