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Норвегия выделит $13 млн. на реконструкцию «Хранилища Судного дня»

Власти Норвегии согласились выделить на реконструкцию «Хранилища Судного дня» 13 миллионов долларов. Строительные работы призваны увеличить безопасность растительных культур, которые находятся в специальном хранилище на архипелаге Шпицберген.

Норвегия выделит $13 млн. на реконструкцию «Хранилища Судного дня»


Отмечается, что финансовые средства должны пойти на переоборудование подземных блоков с различным электрооборудованием. В частности выделяется блок для установки энергетических приборов и отдельное помещение для охладительных устройств.

Сигналом к действиям послужила ситуация, которая произошла в 2016 году. Тогда из-за таяния мерзлоты уровень воды поднялся и вплотную подошел к туннелю, который ведет к растительным культурам. Таким образом, было принято решение перевести все электрическое оборудование в другие блоки, а вход в хранилище укрепить дополнительными перегородками.

Напомним, что «Хранилище Судного дня» было создано 10 лет назад. Туда поместили образцы семян разных культур, чтобы ими можно было воспользоваться в случае непредвиденной ситуации на планете.
Общество
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 04:00
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