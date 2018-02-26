Норвегия выделит $13 млн. на реконструкцию «Хранилища Судного дня»

Отмечается, что финансовые средства должны пойти на переоборудование подземных блоков с различным электрооборудованием. В частности выделяется блок для установки энергетических приборов и отдельное помещение для охладительных устройств.Сигналом к действиям послужила ситуация, которая произошла в 2016 году. Тогда из-за таяния мерзлоты уровень воды поднялся и вплотную подошел к туннелю, который ведет к растительным культурам. Таким образом, было принято решение перевести все электрическое оборудование в другие блоки, а вход в хранилище укрепить дополнительными перегородками.Напомним, что «Хранилище Судного дня» было создано 10 лет назад. Туда поместили образцы семян разных культур, чтобы ими можно было воспользоваться в случае непредвиденной ситуации на планете.