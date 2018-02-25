Рита Дакота выложила видео со своей 4-месячной дочкой

Четыре месяца назад Дакота и ее муж – Влад Соколовский, в первый раз стали родителями чудесной малышки Мии. Супруги не скрывают лицо ребёнка и постоянно выкладывают публикации дочери в свои аккаунты. Многие фолловеры удивляются, как быстро исполнительница песен пришла в прежнюю форму – на фото она демонстрирует длинные ноги, осиную талию и пышную грудь.Однако недавно знаменитость снова обнародовала в ленту снимок своей любимой малышки. Видеоролик получился очень трогательным. Пост звезды не оставил равнодушным ни одного из подписчиков Риты. Ролик с малышкой Дакоты в течение семи часов сумел собрать около 280 тысяч отметок «Мне нравится» и более 580 восхитительных комментариев от фолловеров знаменитости.