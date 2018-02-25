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Рита Дакота выложила видео со своей 4-месячной дочкой

Знаменитая певица Рита Дакота не перестает радовать фанатов новыми публикациями и видео своей любимой дочери Мии. В микроблоге новоявленной мамы уже свыше миллиона фолловеров, которым действительно есть что рассказать.

Рита Дакота выложила видео со своей 4-месячной дочкой

Четыре месяца назад Дакота и ее муж – Влад Соколовский, в первый раз стали родителями чудесной малышки Мии. Супруги не скрывают лицо ребёнка и постоянно выкладывают публикации дочери в свои аккаунты. Многие фолловеры удивляются, как быстро исполнительница песен пришла в прежнюю форму – на фото она демонстрирует длинные ноги, осиную талию и пышную грудь.

Однако недавно знаменитость снова обнародовала в ленту снимок своей любимой малышки. Видеоролик получился очень трогательным. Пост звезды не оставил равнодушным ни одного из подписчиков Риты. Ролик с малышкой Дакоты в течение семи часов сумел собрать около 280 тысяч отметок «Мне нравится» и более 580 восхитительных комментариев от фолловеров знаменитости.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 21:22
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