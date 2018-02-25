АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты ЦСМИ: Деятельность Роснефти является частью внешней политики России
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018

Виктория Боня публично высмеяла своих обидчиков

Экс-участница телепроекта «Дом-2», модель Виктория Боня, устав от постоянной критики, решила отомстить своим недоброжелателям.

Боня, как и многие другие знаменитости, страдает от постоянных нападок и издевок в социальных сетях. Хейтеры придираются к каждой мелочи: не так сказала, не то написала, не тот наряд одела.

Виктория Боня публично высмеяла своих обидчиков

Многие звезды решают вопрос с недоброжелателями радикально: отключают возможность комментировать записи на своей странице. Но так как от этого страдают поклонники, то некоторые знаменитости разрешают проблему иначе.

Так, например, Боня, устав от негатива в комментариях, решила отомстить хейтерам их же способом. Она опубликовала несколько фотографий своих обидчиков и начала высмеивать их внешний вид.

Стоит добавить, что Виктория долгое время не обращала внимания на критику в свой адрес, однако, по всей видимости, терпению настал конец. Хоть способ, который выбрала модель достаточно жесток, зато он очень действенен.
dzen / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Вчера, 19:38
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Андрей Данилко предложил властям Киева
Сирийскими военными предотвращён теракт у мечети
Норвегия выделит $13 млн. на реконструкцию
Чехия собралась заменить версии Ми-24 натовскими
В России работают над самолетом с лазерным оружием
Тюнеры из RoadShow International взялись за
В Китае 53-летний мужчина зарезал четырех человек
ВМФ Российской Федерации получит новый авианосец
Захарова рассказала об интересе США к выборам в
В китайском аэропорту произошло возгорание багажа
В Сети обрушились с критикой на Любовь Успенскую
NASA может упростить процедуру дезинфекции для
Рамзану Кадырову представали боевую машину для
В сеть просочились первые изображения нового SEAT
Фанаты взбудоражены пропажей памятника Владиславу
Создатель комиксов назвал героев DC устаревшими
Боевики готовят провокации с химическим оружием
Наследница Вячеслава Тихонова Анна рассказала
Филипп Киркоров побывал на месте своего дебюта в
Актеры из Красноярска рассказали о жестокости к
Курдские ополченцы готовы прекратить ведение огня
Ольга Орлова рассказала секреты своей молодости
Станислав Садальский раскритиковал поведение
В Microsoft Store началась распродажа смартфонов
Поклонники осудили Анастасию Волочкову за
Военные США готовятся к будущим космическим войнам
МакSим сбежала из новой квартиры
Елена Подкаминская испытывает блаженство от
В США процветает торговля расчлененными трупами с
Неправильное приготовление овсянки становится
Просмотреть все новости