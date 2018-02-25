Виктория Боня публично высмеяла своих обидчиков

Боня, как и многие другие знаменитости, страдает от постоянных нападок и издевок в социальных сетях. Хейтеры придираются к каждой мелочи: не так сказала, не то написала, не тот наряд одела.Многие звезды решают вопрос с недоброжелателями радикально: отключают возможность комментировать записи на своей странице. Но так как от этого страдают поклонники, то некоторые знаменитости разрешают проблему иначе.Так, например, Боня, устав от негатива в комментариях, решила отомстить хейтерам их же способом. Она опубликовала несколько фотографий своих обидчиков и начала высмеивать их внешний вид.Стоит добавить, что Виктория долгое время не обращала внимания на критику в свой адрес, однако, по всей видимости, терпению настал конец. Хоть способ, который выбрала модель достаточно жесток, зато он очень действенен.