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Чехия собралась заменить версии Ми-24 натовскими вертолетами

Чехия планирует заменить российские военные вертолеты, на американские либо итальянские версии.

Чехия собралась заменить версии Ми-24 натовскими вертолетами


Чешская армия закупит двенадцать многоцелевых боевых вертолетов у Соединённых Штатов либо Италии. Карла Шлехтова, являющаяся главой Минобороны, заявила, что планируется заменить Ми-24, которые стоят на вооружение с восьмидесятых годов прошлого века. Решение примут в течение месяца. На закупку техники планируют потратить $500-750 млн. Прошлое руководство МО предполагало закупку вертолетовUH-1Y (Bell) либо AgustaWestland AW139M (Leonardo). Но Шлехтова потребовала конкретных параметров закупки.

Йозеф Бечварж, являющийся начальником Генерального штаба, не согласился с выдвинутым заявлением Шлехтовой касательно нереальности требований. Вероятно, закупку оформят как межправительственное соглашение. С вертолетами также закупят оснащение. Ещё заключили контракт на обучение пилотов и сервисное обслуживание.
Политика
Добавил: tantan61 Сегодня, 03:00
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