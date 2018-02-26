Чехия собралась заменить версии Ми-24 натовскими вертолетами

Чешская армия закупит двенадцать многоцелевых боевых вертолетов у Соединённых Штатов либо Италии. Карла Шлехтова, являющаяся главой Минобороны, заявила, что планируется заменить Ми-24, которые стоят на вооружение с восьмидесятых годов прошлого века. Решение примут в течение месяца. На закупку техники планируют потратить $500-750 млн. Прошлое руководство МО предполагало закупку вертолетовUH-1Y (Bell) либо AgustaWestland AW139M (Leonardo). Но Шлехтова потребовала конкретных параметров закупки.Йозеф Бечварж, являющийся начальником Генерального штаба, не согласился с выдвинутым заявлением Шлехтовой касательно нереальности требований. Вероятно, закупку оформят как межправительственное соглашение. С вертолетами также закупят оснащение. Ещё заключили контракт на обучение пилотов и сервисное обслуживание.