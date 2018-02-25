Станислав Садальский раскритиковал поведение Александра Овечкина из-за отказа звезды спорта приехать на ОИ

Знаменитость отметил, что хоккеист часто говорил о любви к родине и обещал приехать в Корею, но это оказались лишь слова “колбасного эмигранта”. Актер предложил главе страны оценить такие события и обратить внимание на лесть и подхалимов в его окружении. Станислав Садальский не осуждает российских спортсменов, играющих в США за то, что они не смогли приехать на ОИ, потому что они даже под маскхалатами представляют свое отчество в отличие от заезжих гастролеров.Знаменитость гордится командой хоккеистов, завоевавшей золотые награды, несмотря на жесткое давление со стороны чиновников. Пользователи сетей позитивно отреагировали на пост звезды и написали в комментариях, что стали уважать его за искренность и верные выводы.