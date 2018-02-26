В России работают над самолетом с лазерным оружием

Один из представителей проекта сказал, что уже сейчас специалисты продвинулись вперед в решении данного вопроса, поэтому новые знания и методы разработки пригодятся для создания такого типа самолета. Таким образом, в работе с этим проектом завершился первый этап.Стоит напомнить, что о подобных планах российских специалистов стало известно еще 2 года назад. Так в 2016 году уже сообщалось, что инженеры начали работу над лазерным оружием, с помощью которого можно будет эффективно противостоять воздействию разведывательных аппаратов противника, при этом даже космических. Лазерный комплекс собирались установить на специальный летательный аппарат. В качестве возможного варианта не рассматривается самолет Ил-76МД.