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Пользователи посоветовали Алене Водонаевой уменьшить нос

Бывшая участница известной телестройки Алена Водонаева опубликовала фотографию, на которой она позирует без макияжа. Однако подписчики раскритиковали звезду и посоветовали ей уменьшить нос.

Водонаева в последнее время увлеклась всем натуральным. Девушка перешла на здоровое и полезное питание, отказалась от алкоголя, стала заниматься йогой и решила не пользоваться услугами косметологов в пользу естественной красоты.

Пользователи посоветовали Алене Водонаевой уменьшить нос

Алена не стесняется показываться себя без макияжа и различных укладок. Недавно экс-участница «Дома-2» в очередной раз продемонстрировала свою натуральную внешность. Правда, поклонники были неприятно удивлены.

Многие стали критиковать звезду за слишком густые брови, а также большой нос. Некоторые посоветовали Водонаевой чаще выщипывать брови, а то они «заросли как густой лес» и обратиться к хирургу, чтобы он уменьшил слишком большой нос звезды.

Стоит добавить, что Алена слегка слукавила, сказав, что демонстрирует свою естественную красоту, так как по фотографии видно, что у нее нарощены ресницы. Возможно, без накладных ресниц результат был бы гораздо хуже.
dzen / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Вчера, 19:28
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