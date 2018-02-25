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Рамзану Кадырову представали боевую машину для спецназа

Рамзану Кадырову представили современную боевую машину, предназначенную для спецназа.

Рамзану Кадырову представали боевую машину для спецназа


В свою очередь тестовые испытания данной боевой машины проводились в Гудермесе в рамках учебного центра действующих сил специального назначения. Уникальная современная техника «Чаборз-6» впечатлила Рамзана Кадыров – лидера Чеченской республики. Даниил Мартынов, выступающий заместителем начальника управления российской Федеральной службы войск нацгвардии утверждает, что новое боевое авто намного лучше в сравнении с подобными машинами производства Израиля либо США. "Чаборз-6" оснащается автоматами, пулеметами, гранатометом АГС. Авто рассчитано на шесть военнослужащих.



Эта техника может использоваться в случае транспортировки военнослужащих, раненых, различных грузов специального назначения. Данное военное транспортное средство способно развивать скорость до 130 км/час, преодолеть болота, завалы, снежные заносы.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 23:35
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