Тимур Батрутдинов встал на защиту коллеги, который оскорбил Ольгу Бузову

Конфликт между Бузовой и Скороходом все больше набирает обороты. Этот скандал уже обсудили все источники массовой информации, но с каждым днем открывается все больше подробностей.Так, в ссору вмешался Тимур, заявив о том, что Андрей случайно поставил лайк под оскорбительным комментарием, поэтому на самом деле Скороходов не хотел обидеть Бузову. Но сам «Глебати» продолжает издевки над певицей.В социальных сетях он сообщил, что у него конфликт не с самой Ольгой, а с ее «сворой обезумевших поклонников». Но, как известно, Бузова готова отстаивать не только свою честь, но и честь фанатов. Так что подобный ответ Андрея вряд ли ее успокоит.До сих пор неясно, какая из сторон сможет «одержать победу», ведь Ольга утверждает, что Скороходов ее оскорбил, а тот, в свою очередь, говорит, что звезда «Дома-2» первая унизила его, назвав «недомужчиной».