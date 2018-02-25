АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты ЦСМИ: Деятельность Роснефти является частью внешней политики России
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018

Тимур Батрутдинов встал на защиту коллеги, который оскорбил Ольгу Бузову

Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов выступил в защиту Андрея Скорохода, который оскорбил звезду «Дома-2», певицу Ольгу Бузову.

Конфликт между Бузовой и Скороходом все больше набирает обороты. Этот скандал уже обсудили все источники массовой информации, но с каждым днем открывается все больше подробностей.

Тимур Батрутдинов встал на защиту коллеги, который оскорбил Ольгу Бузову

Так, в ссору вмешался Тимур, заявив о том, что Андрей случайно поставил лайк под оскорбительным комментарием, поэтому на самом деле Скороходов не хотел обидеть Бузову. Но сам «Глебати» продолжает издевки над певицей.

В социальных сетях он сообщил, что у него конфликт не с самой Ольгой, а с ее «сворой обезумевших поклонников». Но, как известно, Бузова готова отстаивать не только свою честь, но и честь фанатов. Так что подобный ответ Андрея вряд ли ее успокоит.

До сих пор неясно, какая из сторон сможет «одержать победу», ведь Ольга утверждает, что Скороходов ее оскорбил, а тот, в свою очередь, говорит, что звезда «Дома-2» первая унизила его, назвав «недомужчиной».
dzen / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Вчера, 19:18
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Андрей Данилко предложил властям Киева
Сирийскими военными предотвращён теракт у мечети
Норвегия выделит $13 млн. на реконструкцию
Чехия собралась заменить версии Ми-24 натовскими
В России работают над самолетом с лазерным оружием
Тюнеры из RoadShow International взялись за
В Китае 53-летний мужчина зарезал четырех человек
ВМФ Российской Федерации получит новый авианосец
Захарова рассказала об интересе США к выборам в
В китайском аэропорту произошло возгорание багажа
В Сети обрушились с критикой на Любовь Успенскую
NASA может упростить процедуру дезинфекции для
Рамзану Кадырову представали боевую машину для
В сеть просочились первые изображения нового SEAT
Фанаты взбудоражены пропажей памятника Владиславу
Создатель комиксов назвал героев DC устаревшими
Боевики готовят провокации с химическим оружием
Наследница Вячеслава Тихонова Анна рассказала
Филипп Киркоров побывал на месте своего дебюта в
Актеры из Красноярска рассказали о жестокости к
Курдские ополченцы готовы прекратить ведение огня
Ольга Орлова рассказала секреты своей молодости
Станислав Садальский раскритиковал поведение
В Microsoft Store началась распродажа смартфонов
Поклонники осудили Анастасию Волочкову за
Военные США готовятся к будущим космическим войнам
МакSим сбежала из новой квартиры
Елена Подкаминская испытывает блаженство от
В США процветает торговля расчлененными трупами с
Неправильное приготовление овсянки становится
Просмотреть все новости