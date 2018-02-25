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Фанаты взбудоражены пропажей памятника Владиславу Галкину

Ровно 8 лет назад ушёл из жизни российский актёр Владислав Галкин. На могиле артиста установили памятник с его изображением. Однако вскоре монумент исчез. Сейчас поклонники усопшей звезды требуют, чтобы скульптуру вернули обратно.

Фанаты взбудоражены пропажей памятника Владиславу Галкину


Галкин скончался в ночь на 25 февраля. Артист был похоронен на Троекуровом кладбище. Борис Галкин, являющийся приёмным отцом актёра, пообещал поставить сыну памятник, для чего объявил общественности о сборе денег. Спустя два года, был поставлен монумент артисту. Памятник изображал Владислава в роли из фильма о приключениях Тома Сойера и Гекльберри Финна. Мемориал вышел необычным, на котором появился взрослый Галкин, при этом рядом находится Финн.

Фанаты взбудоражены пропажей памятника Владиславу Галкину


Захоронение Владислава ежегодно навещали люди, однако в этом году монумент пропал. Он был демонтирован из-за смерти мамы актёра - Елены Галкиной. Женщина желала, чтобы её прах похоронили рядом с сыном. Предполагается, что памятник вернут спустя время.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 23:25
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