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Поклонники осудили Анастасию Волочкову за неумение выбирать достойных мужчин

Балерина часто публикует в Instagram снимки, позируя рядом со своим возлюбленным Михаилом. Однако поклонники осудили Анастасию Волочкову за неумение выбирать достойных мужчин.

В новом сюжете звезда показывает ему своих любимых лошадей во время посещения “Отрады”, но подписчики агрессивно относятся к очередному альфонсу, который нигде не работает. Они заметили, что мужчина всегда сопровождает Анастасию Волочкову, назвав его неприятной и скользкой личностью.

Поклонники осудили Анастасию Волочкову за неумение выбирать достойных мужчин


Пользователи сетей тоже интересуются профессией Михаила, потому что у него находится много свободного времени для возлюбленной. Некоторые лица считают его аферистом или клоуном для развлечения артистки, советуя ей не брать его с собой в разные места.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:35
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