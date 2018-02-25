Поклонники осудили Анастасию Волочкову за неумение выбирать достойных мужчин

В новом сюжете звезда показывает ему своих любимых лошадей во время посещения “Отрады”, но подписчики агрессивно относятся к очередному альфонсу, который нигде не работает. Они заметили, что мужчина всегда сопровождает Анастасию Волочкову, назвав его неприятной и скользкой личностью.Пользователи сетей тоже интересуются профессией Михаила, потому что у него находится много свободного времени для возлюбленной. Некоторые лица считают его аферистом или клоуном для развлечения артистки, советуя ей не брать его с собой в разные места.