Фанаты Ольги Бузовой отомстили «Глебати» смешным мемом

Фанаты Бузовой по-разному восприняли новость об «оскорблении» их кумира резидентом Comedy Club. Кто-то начал оставлять на странице Андрея гневные комментарии, а кто-то решил поступить мудрее и отомстить более оригинальным способом.Сегодня в Сети появился мем, придуманный поклонниками Ольги. На нем Скорохода сравнили с героем киносаги «Звездные войны» Джабба Хатт. Сравнение получилось настолько удачным, что этот прикол моментально разлетелся по Интернету.Стоит добавить, что многие пользователи уверены, что юморист специально спровоцировал данный скандал, зная, как Бузова близко к сердцу воспринимает подобные оскорбления. Ведь всем известно, что черный пиар, порой, лучшее средство в приобретении популярности.Неизвестно, дойдет ли действительно дело об оскорблении до суда, как обещала Ольга, или все же звезды достигнут примирения.