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Фанаты Ольги Бузовой отомстили «Глебати» смешным мемом

Поклонники певицы, телеведущей Ольги Бузовой решили креативно отомстить юмористу из Comedy Club Андрею Скороходу.

Фанаты Бузовой по-разному восприняли новость об «оскорблении» их кумира резидентом Comedy Club. Кто-то начал оставлять на странице Андрея гневные комментарии, а кто-то решил поступить мудрее и отомстить более оригинальным способом.

Фанаты Ольги Бузовой отомстили «Глебати» смешным мемом

Сегодня в Сети появился мем, придуманный поклонниками Ольги. На нем Скорохода сравнили с героем киносаги «Звездные войны» Джабба Хатт. Сравнение получилось настолько удачным, что этот прикол моментально разлетелся по Интернету.

Стоит добавить, что многие пользователи уверены, что юморист специально спровоцировал данный скандал, зная, как Бузова близко к сердцу воспринимает подобные оскорбления. Ведь всем известно, что черный пиар, порой, лучшее средство в приобретении популярности.

Неизвестно, дойдет ли действительно дело об оскорблении до суда, как обещала Ольга, или все же звезды достигнут примирения.
dzen / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Вчера, 18:58
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