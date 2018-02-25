Елена Подкаминская испытывает блаженство от созерцания природы и чашки травяного чая

Звезда решила насладиться выходными днями на своем месте силы, где царит тишина и солнечные лучи освещают заснеженный лес. Она также любит заваривать Иван-чай, куда добавляет таволгу, а подписчики сразу отметили теплоту, идущую от сюжета. Они тоже любят собирать различные растения, которые потом согревают в зимние холода.Пользователи сетей поблагодарили Елену Подкаминскую и назвали снимок своими снами. Сама знаменитость постоянно ищет источники позитива, являясь творческой личностью, после чего может передавать ее зрителям в образе героини.