Дмитрий Нагиев продемонстрировал подписчикам дракона

Дмитрий Нагиев в своём микроблоге Instagram обнародовал видеоролик с драконом. На видео запечатлено как актёр в стильном чёрном пальто и тёмных очках стоит у стены, при этом сбоку от него двигается с красными глазами огромный светящийся дракон. На фоне ролика играет хит из девяностых годов под названием «Девочка ждёт, мальчик не идёт».Нагиев пояснил поклонникам, что ему бояться нечего. По словам знаменитости, он был из очень бедной семьи и его драконом не испугаешь, потому что так выглядел всегда отец шоумена. Фолловеры как всегда под большим впечатлением от чувства юмора Дмитрия. Нагиев свой микроблог постоянно ведёт в юмористической форме. Фирменные шутки шоумена помогли набрать уже 6,3 миллиона фолловеров. Пост знаменитого юмориста за семь часов собрал более миллиона просмотров.